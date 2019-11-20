Акции Мосбиржи достигли максимума с сентября 2018 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции ПАО "Московская биржа" выросли в ходе торгов на Мосбирже на 3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 103,67 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Последний раз цена акций компании находилась на этом уровне 27 сентября 2018 года.

Индекс Мосбиржи на 15:02 мск удерживается на уровне в 2944,1 пункта, что на 0,08% выше, чем на закрытии торгов 19 ноября. Индекс РТС снизился на 0,17%, до 1449,17 пункта.

Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 0,28%, до 64 руб., курс евро - на 0,12%, до 70,77 руб.