Путин заявил, что целесообразность развития ВСМ в России еще нужно посчитать

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в России нужно просчитать, исходя из целесообразности и возможной выгоды в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии форума "Россия зовет!".

"Отношение такое рыночное - посчитать надо. Понятно, что давно считают и, тем не менее, мы знаем, как во многих странах развивается высокоскоростное железнодорожное движение, каковы экономические результаты развития этого вида транспорта. Нам нужно понять, принять окончательное решение по поводу того, что для нас является оптимальным. Высокоскоростное движение или просто скоростное. Нам надо посмотреть на скорость движения грузов по российским железным дорогам и понять, это высокоскоростное, если мы поднимем на несколько часов, или нет, и что эффективнее для нас", - отметил он.

"Средства выделены у нас, оно в принципе возможно. Они [средства] есть, даже из того же ФНБ. Когда я говорил об инфраструктуре, одно из направлений - это вот это. Отдача какая будет - вот что важно. Причем не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе", - добавил Путин.