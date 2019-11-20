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Госдума приняла к сведению основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год

При этом депутаты указали на целый ряд недостаточно обоснованных положений, которые нуждаются в доработке

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла к сведению подготовленные Банком России Основные направления денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020 год и период 2021 и 2022 годов. Согласно совместному заключению комитетов Госдумы по финансовому рынку и по бюджету и налогам, представленный документ заслуживает в целом положительной оценки.

Депутаты отмечают, что денежно-кредитная политика ЦБ нацелена на поддержание ценовой стабильности в российской экономике, а сохранение низкой и стабильной инфляции является важным условием обеспечения благополучия населения, благоприятных условий для развития бизнеса, повышения доступности долгосрочных финансовых ресурсов и доверия к национальной валюте.

Однако депутаты указали на целый ряд недостаточно обоснованных положений, которые нуждаются в доработке. "Часть актуальных вопросов ДКП и оценки ее влияния на социально-экономическое развитие страны вновь не получили необходимого и достаточного отражения", - говорится в заключении.

Кроме того, несмотря на то, что показатели ДКП и валютного курса в последнее время меньше зависят от цен на нефть, в основу сценарных прогнозов положены именно эти показатели. Комитеты предлагают ЦБ оценить целесообразность построения такой системы прогнозирования, выделить другие ключевые индикаторы и обратиться к законодателям с предложением внести соответствующие изменения в закон о "Центральном банке РФ".

Рекомендации комитетов

Комитеты предлагают ЦБ изучить целесообразность публикации прогноза ключевой ставки в рамках среднесрочного прогноза экономического развития, а также рекомендуют отражать в ДКП информацию об участии регулятора в исполнении перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию в части вопросов денежно-кредитной политики.

В свою очередь комитет Госдумы по экономической политике утвердил собственное заключение на ДКП, в котором рекомендовал усилить меры валютного контроля.

"Понизить степень уязвимости российской экономики к внешним шокам было бы возможно путем введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала в сочетании с обеспечением строгого надзора за исполнением субъектами экономической деятельности норм и требований валютного контроля", - говорится в заключении комитета.

Также комитет по экономической политике выступил за "переход к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики в целях повышения его роли в поддержании финансово-экономической стабильности".

От ЦБ ждут дальнейшего смягчения

В свою очередь зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия") отметил, что удержание инфляции на уровне 4% в течение 2019 года позволило ЦБ снизить ключевую ставку до 6,5% с 7,75% на начало года. По словам депутата, это создает возможности для снижения ставок по кредитам. "Заемщики, в том числе ипотечные, будут рефинансировать кредиты по более низкой ставке", - указал он.

Снижение ключевой ставки также будет способствовать уменьшению расходов по государственным и корпоративным займам. "Это позволит сэкономить, с одной стороны, бюджетные средства на обслуживание таких займов, а с другой стороны, точно также снизит проценты, снизит расходы по обслуживанию таких кредитов бизнесом", - пояснил Гетта.

"Мы ожидаем, что и далее Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику в случае, если инфляция будет оставаться на уровне 4%", - подчеркнул он. "Также мы считаем, что необходимо внимательно следить не только за финансовыми показателями, но и за так называемыми немонетарными [показателями], когда мы вместе с другими органами власти, не только Банком России, должны наводить порядок в бюджетном процессе", - резюмировал Гетта.

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