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Первую на Северном Кавказе цифровую подстанцию откроют до конца 2019 года в Чечне

Сейчас готовность подстанции составляет 95%

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Первую на Северном Кавказе цифровую подстанцию "Город" введут в эксплуатацию в Чечне до конца 2019 года. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель "МРСК Северного Кавказа" Виталий Иванов.

"Объект обязан открыться в декабре 2019 года, должна быть обеспечена полная технологическая готовность. Строительная готовность сейчас более чем 95%. Подстанция должна выглядеть в соответствии с последними дизайнерскими промышленными изысками и с национальными элементами", - отметил Иванов, добавив, что все оборудование на подстанции российское.

Строительство подстанции обусловлено подключением новых потребителей, объектов промышленности и социально значимых объектов жилищной инфраструктуры в республике. "Реализация данного проекта стала возможной благодаря соглашению между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и генеральным директором компании "Россети" Павлом Ливинским. Открытие объекта позволит разгрузить наши подстанции, а также приобрести новую жизнь существующему оборудованию и подстанциям региона", - сказал управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев.

Как сообщалось ранее, компания "Россети" до конца 2024 года реализует комплексную программу модернизации энергосетей Чеченской Республики, бюджет которой составит порядка 20 млрд рублей. C 2017 года специалисты построили три новых подстанции - "Курчалой", "Гудермес-Сити", "Черноречье" общей стоимостью более 2 млрд рублей. Приобретено 106 единиц спецтехники на общую сумму 295 млн рублей.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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