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Гордеев поручил проработать предложения об ограничении импорта молочных смесей для детей

Рабочая группа рассмотрит вопрос о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на готовую продукцию

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил Минсельхозу создать рабочую группу для проработки вопросов, связанных с развитием производства адаптированных молочных смесей для детей, которая в том числе рассмотрит предложения об ограничении импорта этой продукции в Россию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием российских производителей адаптированных молочных смесей образовать рабочую группу для проработки вопросов, связанных с развитием производства адаптированных молочных смесей", - говорится в протоколе по итогам совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока в России, которое состоялось под председательством Гордеева.

В частности, рабочая группа рассмотрит вопрос о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на готовую продукцию - адаптированные молочные смеси, а также об ограничении объема ввоза, в том числе путем квотирования, адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их производства на территорию России. Другим запланированным к рассмотрению вопросом станет применение льготного налогообложения при реализации проектов по созданию мощностей по производству адаптированных молочных смесей и сухой "молочной основы" для их производства. О проработки рабочая группа обязана доложить в правительство России.

Мнение отрасли

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила ТАСС, что положительно оценивает инициативы вице-премьера. "Что касается пути ограничений, то такие меры должны не только ограничивать конкуренцию, но и стимулировать спрос. Например, целевыми средствами на детское питание, детские продуктовые карты. В ряде регионов они показывают замечательный результат и эффективность", - считает она.

По мнению Цицулиной, в этом случае экономическая целесообразность будет достигнута, и отечественные производители смогут включиться в международные цепочки добавленной стоимости. "Нам необходимо принимать решения в интересах семьи, например стимулируя меры, направленные на поддержку грудного вскармливания", - добавила она.

В пресс-службе одного из крупнейших в России производителей детского питания, Danone, ТАСС пояснили, что компании уже удалось частично локализовать производство на заводе в подмосковной Истре. "И мы готовы были бы локализоваться в большей степени, при наличии ингредиентов соответствующего качества, так как наши внутренние требования к качеству сырья в ряде случаев гораздо жестче национальных. Но также важно отметить, что есть ряд специализированных, лечебно-профилактических смесей для детей с особыми потребностями, производство которых локализовать невозможно в виду особенностей их формул", - сообщили в компании.

По мнению ее представителей, при регулировании отрасли нужен очень взвешенный и осторожный подход, чтобы дети, нуждающиеся в особом питании, не остались без еды.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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