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Потанин не видит повода для акционерного конфликта из-за роста инвестиций в "Норникеле"

Компания, по его словам, переходит на горизонты десятилетнего планирования

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Долгосрочный план "Норникеля" по капитальным затратам для реализации стратегии роста, подразумевающий этапы с большими и меньшими инвестициями, а также временное сокращение дивидендных выплат на период после 2022 г., не будет поводом для акционерного конфликта в "Норникеле", так как направлен на увеличение акционерной стоимости компании. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил совладелец и президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Месседж, который мы посылаем инвестиционному сообществу, - мы переходим на горизонты десятилетнего планирования, в течение которого будут периоды с большими инвестициями и меньшими инвестициями. В итоге десятилетнего периода - наше видение, как максимизировать стоимость для акционеров. Повода для конфликта я не вижу никакого", - сказал он.

Потанин подчеркнул, что "Норникель" создан и управляется не для того, чтобы втягиваться в какие-либо конфликты", а видение менеджмента заключается в том, что наступает период, когда за счет интенсивной инвестиционной программы компания может укрепить свои позиции на рынке.

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Потанин, Владимир Олегович
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