Ассоциация ФинТех на Finopolis: инновации в финансах

Ассоциация ФинТех - официальный партнер FDATA

The Financial Data and Technology Association (FDATA) - это международная ассоциация, в которую входят компании, работающие в сфере открытого банкинга. Ее цель - продвижение открытых технических стандартов по всему миру. Она уже официально представлена в Европе, США, Канаде, Мексике, Австралии и Индии, и теперь благодаря подписанному на Finopolis меморандуму о сотрудничестве ее официальным партнером стала и российская Ассоциация ФинТех.