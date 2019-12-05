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Ассоциация ФинТех на Finopolis: инновации в финансах

Мастерчейн, развитие открытых API, Insurtech и другие ключевые направления деятельности Ассоциации ФинТех стали центральными темами обсуждения на прошедшем в Сочи форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. ТАСС выбрал главное из выступлений и интервью спикеров АФТ
Описание
© Ассоциация ФинТех

Мастерчейн - первая получившая сертификацию ФСБ блокчейн-платформа в России

Одним из главных событий Finopolis стал круглый стол "Блокчейн работает на бизнес", модератором которого выступила управляющий директор Ассоциации ФинТех (АФТ) Татьяна Жаркова. В октябре созданная на площадке АФТ блокчейн-платформа Мастерчейн получила сертификат ФСБ, подтверждающий соответствие всем требованиям информационной безопасности, и уже используется в российском финансовом секторе. Так, по словам Анатолия Конкина, руководителя направления "Развитие технологии распределенного реестра" АФТ, на Мастерчейне уже с 2018 года разрабатывается несколько финансовых сервисов - в частности, децентрализованная депозитарная система (ДДС), которая сейчас запускается в промышленную эксплуатацию.

Это важное событие для финансового рынка России, поскольку в технологии блокчейн многие эксперты видят будущее финансов. Платформа Мастерчейн - результат серьезной командной работы как внутри АФТ, так и среди участников Ассоциации, что дает синергетический эффект для развития технологии распределенного реестра на российском рынке. Мастерчейн уже поддержали крупные российские банки, в том числе Сбербанк - на базе платформы они развивают проект по учету электронных закладных в ДДС.

Одно из ключевых преимуществ Мастерчейна - безопасность. "Мастерчейн, который соответствует всем требованиям участников финансового рынка, использует российскую криптографию, - рассказала Татьяна Жаркова. - Это обеспечивает защищенность системы. Подключение к сети подразумевает обязательную идентификацию всех участников - ее проводит удостоверяющий центр Ассоциации ФинТех".

У участников сети Мастерчейн есть единая копия реестра, в котором хранится одинаковая для всех них информация. Она включает в себя данные о подтверждении передачи и подлинности информации, ролевую модель, а также смарт-контракты - алгоритмы, способные генерировать и проверять данные, исполнять процедуры расчетов и автоматизировать процессы. Эта информация и транзакции записываются в блоки, а блоки записываются в цепочку, ссылаясь друг на друга.

Данные хранятся в цепочке, наличие которой гарантирует их неизменность: у всех участников она идентична, поэтому ни один из них не может ее подделать.

Круглый стол "Блокчейн работает на бизнес"

Бум Insurtech - основная тенденция страхового бизнеса

Insurtech - новое отраслевое направление в Ассоциации ФинТех, стремящейся консолидировать на одной площадке ключевых игроков финансового бизнеса. Оно открылось в апреле этого года, но уже сейчас в нем участвуют пять крупных страховых компаний. Все - лидеры страхового рынка: "АльфаСтрахование", ВСК, "Ренессанс Страхование", "РЕСО" и "Росгосстрах". На форуме Finopolis Insurtech был посвящен круглый стол, где Татьяна Жаркова, выступая в качестве спикера, обрисовала перспективы этого достаточно нового направления и поделилась с участниками интересной статистикой. Так, на конец года мировой объем инвестиций в Insurtech составит шесть миллиардов долларов, что в два раза больше, чем за весь предыдущий год.

По словам Жарковой, традиционные страховые компании не очень охотно осваивают новое направление: "Всего в мире насчитывается где-то порядка 2800 Insurtech-компаний - это около 20% от всех финтех-компаний. При этом лишь 3% из них выросли или трансформировались из традиционных страховых компаний - не так много. В основном это технологические компании - мы знаем, что, например, Amazon и Alibaba начали двигаться в сторону страхования и предлагать клиентам свои сервисы".

Описание
© Ассоциация ФинТех

На это есть несколько причин. Одна из основных - клиентами страховых компаний все чаще становятся миллениалы, для которых интернет стал неотъемлемой частью жизни. В среднем около четырех часов в день они проводят со смартфоном в руках, три из которых - в социальных сетях.

"Мы уже видим тенденцию, что соцсети начинают конкурировать с поисковыми системами, - продолжает Жаркова. - Очень многие клиенты используют их в том числе и для поиска сервисов. И, конечно, такое поведение клиента создает для технологических компаний огромные возможности для встраивания сервиса страхования". С ней согласен заместитель директора по операционно-финансовой деятельности "АльфаСтрахования" Сергей Савосин: "Страховые продукты и сервисы могут и должны быть встроены в другие сервисы. Вы покупаете машину, дом - страхование идет как часть того, что хочет человек". "АльфаСтрахование" уже активно участвует в двух пилотных проектах АФТ: подключении страховых компаний к системе быстрых платежей и "Цифровом профиле". Они позволят расширить линейку сервисов самообслуживания и ускорят процесс оформления страховых продуктов, таким образом способствуя повышению доступности и качества финансовых услуг - одной из главных стратегических целей АФТ.

По мнению Татьяны Жарковой, а также генерального директора "Ренессанс Страхования" Юлии Гадлибы, страховым компаниям нужно уже сейчас перестраиваться и становиться более гибкими, чтобы полноценно конкурировать с набирающими популярность стартапами и платежными системами. Ведь на российском рынке это направление имеет огромный потенциал, и деятельность Ассоциации по направлению Insurtech может способствовать трансформации всей отрасли. По данным АФТ, порядка 70% руководителей страхового рынка считают, что финансовые технологии простимулируют конкуренцию и будут развивать новый клиентский сервис. "Главное - не проспать эту революцию", - подчеркнула Жаркова.

Описание
© Ассоциация ФинТех

Открытый банкинг как новые реалии

Application Programming Interface (API) - это набор программных интерфейсов, благодаря которым программы могут обмениваться информацией. Открытые API, в свою очередь, дают возможность интегрировать элементы одной программы в другую. В банковском секторе это позволит, например, создать приложение, в котором будут объединены все счета пользователя - вне зависимости от того, сколько у него карт и какого банка. Причем разрабатывать подобные "единые цифровые окна" смогут даже сторонние компании - но для этого банкам придется делиться с ними информацией, которая относится к конфиденциальной. Сами банки, впрочем, тоже остаются в выигрыше: за счет сторонних сервисов они расширяют каналы дистрибуции собственных услуг, а обмениваясь наработками с другими банками, получают возможность перенимать друг у друга опыт.

И, конечно, выиграют конечные потребители: будет расти количество и разнообразие сервисов и продуктов, возможности для управления денежными средствами, а вместе с этим - финансовая грамотность.

В некоторых европейских странах открытые API в банковской сфере используются уже несколько лет - это один из основных финтех-трендов современности. Стоит отметить, что открытые интерфейсы служат важным элементом цифровизации экономики, курс на которую взяла Россия. Поэтому развитие открытых API - ключевое направление АФТ, которое было создано почти сразу после основания самой Ассоциации, в конце 2016 года.

На площадке АФТ совместно с ключевыми участниками финансового рынка была разработана "Концепция открытых API", в которой подробно описаны подходы к разработке и внедрению этой технологии в России.

"Мы посмотрели на мировой опыт и разработали, как нам кажется, наиболее удачный подход к внедрению и регулированию открытого банкинга, где четко определены "правила игры": технологические стандарты, стандарты информационной безопасности, а также "дорожная карта" по внедрению открытых API и их обязательности", - рассказала Татьяна Жаркова на секции "Open banking: право или обязанность?" на Finopolis.

Описание
© Ассоциация ФинТех

"Концепция открытых API" уже была одобрена наблюдательным советом АФТ и сейчас находится на рассмотрении в Банке России. Также на площадке АФТ были разработаны стандарты открытых API, которые будут направлены на рассмотрение в Технический комитет №122 "Стандарты финансовых операций".

"Открытые API позволяют выстраивать новые партнерства между банками и различными ритейловыми компаниями и брокерами. Мы как-то считали: в нашей финансовой индустрии около 20 такого рода партнерств уже существуют, - отметила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи и член АФТ Анна Кузнецова. - Мы поддерживаем это направление. Открытые API лежат в нескольких проектах Московской биржи, и мы будем с интересом следить и участвовать в новых направлениях, которые будут связаны с обменом информацией".

Согласен с Анной Кузнецовой и Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ: "Открытые API позволят клиенту получать от разных организаций большее число построенных на информации о нем услуг. Эта технология изменит всю конкурентную среду: возникнет целый класс новых услуг, о которых мы пока еще не подозреваем. На текущий момент все крупные банки, которые я знаю, внедряют открытые API".

Главное - все участники любых связанных с открытыми API операций, согласно концепции, будут обязаны соответствовать строгим требованиям к методам аутентификации, шифрованию и безопасности своей инфраструктуры. Это значит, что получить доступ к банковским данным пользователей смогут лишь компании, прошедшие строгий отбор.

В пилотировании проектов с использованием открытых API уже заинтересованы крупные игроки российского финансового рынка. Так, на площадке АФТ совместно с 13 банками-участниками был инициирован проект по автоматизации процессов с целью улучшения выдачи онлайн-кредитов для малого и среднего бизнеса. Первые результаты пилота, как ожидается, будут получены уже в первом квартале 2020 года.

Секция "Open banking - право или обязанность?" на Finopolis

Ассоциация ФинТех - официальный партнер FDATA

The Financial Data and Technology Association (FDATA) - это международная ассоциация, в которую входят компании, работающие в сфере открытого банкинга. Ее цель - продвижение открытых технических стандартов по всему миру. Она уже официально представлена в Европе, США, Канаде, Мексике, Австралии и Индии, и теперь благодаря подписанному на Finopolis меморандуму о сотрудничестве ее официальным партнером стала и российская Ассоциация ФинТех.

Описание
© Ассоциация ФинТех

Соглашение предполагает обмен опытом и полезными данными, а также совместное изучение основных тенденций мирового финансового рынка и перспективных банковских продуктов. Все это поможет АФТ в реализации "Концепции открытых API" на российском финансовом рынке. По словам Татьяны Жарковой, использование открытых API позволит существенно снизить издержки на запуск и развитие новых продуктов, что будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке. Стоит отметить, что председатель FDATA Гэвин Литлджон уже второй год подряд активно участвует в секциях АФТ на Finopolis, где транслирует мировой опыт и содействует популяризации направления открытого банкинга в России. В этом году он выступил в качестве спикера на секции "Open banking: право или обязанность?".

"Учитывая признанные сильные стороны России в области технологий и анализа больших данных (data science), мы в FDATA Global уверены, что развитие сферы открытых финансов принесет россиянам большую выгоду. И мы с готовностью поделимся международным опытом в этой области", - заявил Гэвин Литлджон.

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