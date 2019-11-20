Минфин направил в правительство концепцию инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ направило в правительство концепцию инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Министерство финансов подготовило соответствующие предложения, направило в правительство. В правительстве будет проведено обсуждение этих вопросов. После этого мы уже можем говорить о том, что правительство будет иметь выработанную позицию по инвестированию средств ФНБ", - сказал Силуанов.

Первый вице-премьер заявил, что проект Усть-Луга - подходящий проект для инвестирования средств ФНБ.

"Ямал СПГ, Усть-Луга - это те проекты, которым на первых этапах требуется первоначальный капитал. Эти проекты заинтересуют крупных инвесторов, но они должны видеть, что государство тоже заинтересовано в реализации таких проектов. ФНБ как раз источник для того, чтобы можно было начать реализовывать такие крупные проекты", - считает Силуанов.

По прогнозам Минфина, к концу 2020 года объем ФНБ достигнет 8,5% ВВП. Как ранее заявлял Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.