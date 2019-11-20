Орешкин заявил, что отношения России с западными странами стабилизировались

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Западные страны не вводят новые санкции против России, не усиливают ограничения, при этом не делают шагов и по их отмене, поэтому определенная стабилизация во взаимоотношениях с Западом есть. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"Мы видим, что сейчас ни новых санкций, ни контрсанкций не вводится, есть определенный статус кво. Санкции не отменяются, об этом сегодня тоже говорил президент, что западные страны пока не делают шагов по отмене санкций, но и какого-то серьезного усиления здесь тоже не происходит. Поэтому определенная есть стабилизация", - заявил он.

Орешкин также отметил, что хоть и небольшой, но стабильный рост российской экономики, стабильные прибыли компаний привлекают все больше и больше инвесторов. По его словам, приток иностранных инвесторов наблюдается не только на рынке акций, но и на рынке облигаций.

"Все рынки финансовые - на них заметный приток средств иностранных инвесторов, это видно и по статистике", - добавил он.