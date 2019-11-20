В гильдии пекарей и кондитеров сделали прогноз по росту цен на хлеб

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рост цен на хлеб по итогам года может более чем вдвое превысить прогнозируемый уровень инфляции и достичь 7-8%. Такую оценку представил в среду журналистам президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

"Ограничивать цену - это нарушение закона <...>. Значит, будет расти. Как расти? 7-8% по итогам года, в среднем", - сказал он.

По его словам, рост цен в основном обусловлен увеличением стоимости услуг естественных монополий, ростом арендных ставок, а также небольшим подорожанием сырья. Кроме того, растет наценка торговых сетей, добавил Кацнельсон.

Он отметил, что в России преобладает оптовая продажа хлеба, тогда как небольшие пекарни развиты слабо. В странах Европы и развитых странах в целом на долю крупных хлебозаводов приходится только 10-12% отрасли. "У нас в стране сейчас между 12,5 [тыс.] и 13 тыс. субъектов хлебопечения, а должно быть 35-40 тыс., чтобы была конкуренция, как в Европе, и тогда все. Тогда пекарни сами будут выдавать свою продукцию", - добавил специалист.

Ранее гильдия прогнозировала, что по итогам 2019 года на 6,5-7% вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. В 2018 году показатель вырос на 5%. В организации отметили, что низкий урожай ржи (1,6-1,8 млн т против около 1,9 млн т в прошлом году) оказывает на рост цен не такое существенное влияние, как повышение тарифов и арендных ставок, подорожание горюче-смазочных материалов, транспортных услуг и упаковки.

Минэкономразвития оценивает уровень инфляции по итогам 2019 года в 3-3,3%.