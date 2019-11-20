Межправкомиссия России и Китая на следующей неделе обсудит расчеты в нацвалютах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии России и Китая запланировано на следующую неделю в Пекине, на нем в том числе планируется обсудить расчеты в нацвалютах. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Андрей Круглов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Китай - очередная [межправкомиссия] состоится на следующей неделе в Пекине под руководством [первого вице-премьера, министра финансов РФ] Антона Германовича [Силуанова]. В основном [обсудят] прямые инвестиционные проекты, то, что сегодня говорилось - расчеты [в нацвалютах]. Пятого числа [5-го июня] было подписано соглашение о двусторонних расчетах в национальных валютах, сейчас вот это направление развиваем", - сказал Круглов.

Соглашение между РФ и Китаем о расчетах в нацвалютах в том числе предусматривает взаимодействие в области функционирования национальных платежных систем, а также содействие в осуществлении трансграничных расчетов в национальных и других валютах.

"Надеемся, что в этом вопросе поработаем, больше будет открываться корреспондентских счетов в рублях и юанях. Будет создана система передачи финансовых сообщений между двумя странами, отличная от SWIFT", - добавил Круглов.