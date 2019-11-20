"Роснефть" опровергла данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника. Об этом говорится в сообщении компании.

"Информация о падении добычи "Башнефти" искажает реальность", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что регулирование добычи нефти "Башнефти" и других предприятий компании происходит в соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ в рамках обязательств России по соглашению ОПЕК+.

"Мы хотим напомнить, что предыдущий частный контролирующий акционер "Башнефти" выводил в виде дивидендов и иных платежей фактически весь денежный поток "Башнефти" в подконтрольные им структуры при согласии миноритарных акционеров (включая, прежде всего, крупного миноритария "Просперити Кэпитал Менеджмент") в ущерб развитию компании. Более чем 180 млрд рублей из объемов выведенных денежных средств так и не были возвращены в "Башнефть ", - подчеркивает "Роснефть". При этом, по данным компании, в 2015 году все платежи "Башнефти" в бюджет республики составили 29,4 млрд рублей, а в 2018 году - 53,3 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", сообщил, что государство не вмешивается в деятельность компании "Роснефть", которая работает на рыночных условиях.

Участник форума сообщил президенту о том, что с момента покупки контрольного пакета "Башнефти" компанией "Роснефть" объем добычи у башкирской компании упал на 13%, а выплаты акционерам уменьшились. Путин отметил, что считает справедливым переход значительной части пакета акций "Башнефти" в собственность республики.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция компании. "Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. В промышленной эксплуатации, согласно данным на сайте предприятия, находятся более 180 месторождений.