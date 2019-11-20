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Козак заявил, что Россия и Молдавия обсуждают госкредит для Кишинева

Москва должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике республики, отметил российский вице-премьер

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак подтвердил, что Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов. "Этот вопрос обсуждался, - заявил он журналистам по итогам российско-молдавских переговоров. - За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита".

"Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит, какие гарантии возврата", - сказал Козак. Так он прокомментировал сообщения молдавских СМИ о том, что Кишинев намеревался попросить у России $300 млн на инфраструктурные проекты, в частности, на дороги.

Козак отметил, что Россия должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияМолдавия
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Источник: Россия, ЕС и Украина на консультациях по газу решили продолжить переговоры
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