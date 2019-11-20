Ульяновские депутаты приняли областной бюджет на 2020 год с дефицитом

УЛЬЯНОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области в среду приняли во втором (окончательном) чтении закон "Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Как сообщила на заседании министр финансов региона Екатерина Буцкая, общий объем расходов на 2020 год превысит 61,3 млрд рублей, доходов - 60,4 млрд рублей.

За проголосовало 22 депутата, против - 11. Воздержавшихся не было. "На 2020 год доходы бюджета составляют 60 млрд 430,5 млн рублей, расходы - 61 млрд 330,5 млн рублей и дефицит - 990 млн рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов, поставляемых другими бюджетами бюджетной системы на 2020 год, запланирован в сумме 16 млрд 424,2 млн рублей", - сказала она.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2019 год изначально был сформирован в размере более 52,2 млрд рублей, расходов - почти на 51,8 млрд рублей, профицит бюджета составил 446,3 млн рублей. 20 ноября, после внесения последних изменений в областной бюджет 2019 года, а также перераспределения средств внутри статей, доходная часть превысила 63,57 млрд рублей, расходная часть составила 63,68 млрд рублей.

Министр добавила, что бюджет региона на следующий год остается социально направленным. "Наибольший удельный вес - 70% расходов областного бюджета - занимают расходы на социальную сферу. При этом 97,4% всех расходов областного бюджета 2020 года будет финансироваться через государственные программы", - уточнила она.

Реализация госпрограмм

По словам Буцкой, все государственные программы будут реализованы по трем основным блокам - "Новое качество жизни" (здравоохранение, образование, культура, формирование комфортной городской среды и другие - 67% расходов, общий объем - 40 млрд 40,6 млн рублей), "Инновационное развитие и модернизация экономики" (жилищно-коммунальный комплекс, транспортная система, строительство и архитектура, формирование благоприятного инвестиционного климата и др. - 23,3% расходов, общий объем - 13 млрд 903,8 млн рублей) и "Эффективный регион" (управление государственными финансами, развитие государственного управления, информационного общества, гражданского общества и государственной национальной политики - общий объем 5,8 млрд рублей).

На реализацию национальных проектов в 2020 году предусмотрено 9,2 млрд рублей, из них 3,6 млрд рублей - областные средства. Буцкая уточнила, что "точка в бюджетном цикле еще не поставлена". "В настоящее время в проекте федерального бюджета еще остаются нераспределенные резервы и на нацпроекты, и по другим федеральным государственным программам, по выделению регионам дополнительных средств", - отметила министр.

Общий объем доходов бюджета на 2021 год запланирован в сумме 60,2 млрд рублей, расходов - 59,9 млрд рублей. На 2022 год объем доходов предполагается на уровне 59,3 млрд рублей, расходов - в размере 58,3 млрд рублей. Профицит бюджета 2021 года должен составить 351 млн рублей, 2022 года - в сумме 964,4 млн рублей.

Уровень госдолга

По данным Минфина Ульяновской области, госдолг региона сейчас составляет 25,2 млрд рублей, он почти не изменится к началу следующего года. Верхний предел государственного внутреннего долга области, согласно документу, прогнозируется по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 25 млрд 789 млн рублей, по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 25 млрд 400 млн рублей, на 1 января 2023 года - 24 млрд 398 млн рублей.

"Для его снижения запланировано проведение мероприятий, направленных на рост доходной и оптимизацию расходной частей областного бюджета и способствующих сокращению дефицита областного бюджета и снижению темпов прироста государственного долга. Кроме того, часть дополнительных доходов, которые будут поступать сверх утвержденных годовых назначений, при исполнении областного бюджета будет направлена на сокращение дефицита областного бюджета в целях уменьшения объема государственного долга", - уточнила ТАСС министр финансов.