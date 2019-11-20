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Додон заявил, что РФ готова расширить список не облагаемых пошлинами товаров из Молдавии

По словам молдавского лидера, такие договоренности были достигнуты на переговорах премьеров России и Молдавии в Москве

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Россия готова расширить список импортируемых из Молдавии товаров, которые не облагаются пошлинами. Как заявил в среду в интервью телеканалу "Молдова-1" президент республики Игорь Додон, такие договоренности были достигнуты между премьер-министром Молдавии Ионом Кику и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

"Сегодня принято решение увеличить список. С пяти позиций, скорее всего, он вырастет до 10. <…> В ближайшее время РФ будет готова отменить пошлины на эти товары", - сказал Додон.

Постановлением правительства РФ с 1 января 2019 года были отменены пошлины на импорт молдавских овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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