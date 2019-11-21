На Сахалине намерены создать узловой аэропорт для полетов в страны Азии и Америки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области совместно с представителями бизнес-сообщества планируют создать на базе международного аэропорта Южно-Сахалинск авиационный хаб, который будет использоваться пассажирами для пересадки на рейсы до азиатских и американских стран. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы сейчас с бизнесом, с некоторыми компаниями, обсуждаем вопрос создания хаба, чтобы можно было собирать пассажиров у нас в Южно-Сахалинске и улетать в Китай, Японию, Америку на расстояние порядка 7-8 тыс. км. Такие у нас планы", - сказал глава региона, не уточнив, с какими именно компаниями идут переговоры.

Ранее Лимаренко рассказал ТАСС о том, что главный аэропорт Сахалинской области обновляет свою взлетно-посадочную полосу (ВПП). Строительство новой сейсмически защищенной полосы на территории международного аэропорта Южно-Сахалинск потребует, по предварительным подсчетам, 13,6 млрд рублей. Помимо этого, аэропорт ожидают и другие изменения - его должны сделать всепогодным.

Аэропорт Южно-Сахалинск

Аэропорт Южно-Сахалинск (или Хомутово) - международный аэропорт федерального значения Южно-Сахалинска, который ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории городского округа - в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области.

В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". Осенью 2017 года в аэропорту состоялась торжественная церемония начала строительства нового аэровокзального комплекса.