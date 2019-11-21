Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Два представителя "Сибура" сохранили первые места в рейтинге директоров - держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний, составленном журналом Forbes.

Так, на первом месте рейтинга вновь оказался заместитель председателя совета директоров, бывший президент "Сибура" Александр Дюков, которому принадлежит 3,95% акций компании общей стоимостью около $472 млн. За ним, как и в прошлом году, следует председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов. Он является владельцем доли в 3,44% холдинга, которая оценивается в $411 млн.

Тройку менеджеров с самыми ценными пакетами акций своих компаний замыкает генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, который владеет 3% в материнской USM Holdings. Его доля оценивается в $397 млн. В прошлогоднем рейтинге Стрешинский занимал пятую строчку.

Четвертое место рейтинга, как и в прошлом году, занимает генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский с долей в 7,8% на $308 млн. На пятой строчке - председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев с долей 6,07%, оцененной в $116 млн.

Также в десятку директоров - держателей наиболее дорогих пакетов акций вошли генеральный директор "Русагро" Максим Басов (7,3%, $107 млн), главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин (0,13%, $88 млн), председатель совета директоров, бывший генеральный директор Globaltrans Сергей Мальцев (4%, $59 млн), главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис (0,69%, $50 млн) и председатель совета директоров, бывший генеральный директор Виктор Герасименко (8,36%, $45,1 млн).

В этом году в список впервые попали президент Сбербанка Герман Греф (19-е место, $2,6 млн) и гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев (20-е место, $2,2 млн).

"В шорт-лист вошли нынешние руководители и бывшие, которые после ухода с поста президента, гендиректора или СЕО продолжили работу в совете директоров, а их пакеты не превышают 10% уставного капитала. Для оценки публичных компаний мы брали котировки на 22 октября 2019 года. Оценку частных проводили в основном методом сравнения с торгуемыми аналогами", - уточняется в публикации.