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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Объем выпущенных с начала 2019 года компаниями евробондов вдвое выше, чем за весь 2018 год

С января 2019 года размещено еврооблигаций на сумму около $20 млрд , рассказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские эмитенты вдвое превысили объем выпуска евробондов с начала 2019 года по сравнению с итоговой суммой предыдущего года. С января 2019 года размещено еврооблигаций на сумму около $20 млрд, а за весь 2018 год аналогичный показатель составил около $10 млрд, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Этот год был более активный, чем прошлый. В 2019 году российские эмитенты разместили еврооблигаций на сумму около $20 млрд по сравнению с 2018 годом, когда было размещено около $10 млрд. По количеству выпусков тоже серьезное увеличение, в прошлом году было 15 (размещений) еврооблигаций из России, в этом году - 33, то есть более чем в два раза", - сказал он.

Влияние санкций на российский рынок

Влияние введенных летом дополнительных санкций, ограничивающих американские банки и фонды в покупке российских нерублевых ценных бумаг на первичном рынке пока оценивается, пояснил Соловьев. Тем не менее, в "ВТБ Капитале" ожидают существенный спрос со стороны американских инвесторов на эти бумаги на вторичном рынке. Кроме того, считает он, учитывая происходящее в США ралли с понижением ставок, многие российские бумаги торгуются выше номинальной стоимости.

По его мнению, попадание некоторых российских компаний в санкционные листы хотя и сужает круг российских эмитентов, которые могут размещать еврооблигации, но дает возможность "новым именам" выходить на рынок. Одним из примеров является размещение "Геопромайнинга" и подобных менее крупных, но привлекательных для инвесторов компаний, сказал Соловьев.

Он также отметил обусловленную геополитической ситуацией тенденцию к дедолларизации. "Российская Федерация начала больше переводить фондирование в евро, и это будет продолжаться, учитывая геополитическую ситуацию. В составе резервов доля евро существенно возросла, и возможно ожидается суверенное размещение РФ в евро в следующем году", - пояснил Соловьев, добавив, что в 2020 году может произойти и ожидаемое размещение ОФЗ в юанях.

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РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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