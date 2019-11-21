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Скоростной режим на нескольких участках федеральных трасс будет повышен весной

Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД обсуждают увеличение максимальной скорости на федеральных трассах со 110 до 130 км/ч

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Скоростной режим на нескольких участках федеральных трасс будет повышен весной 2020 года. Об этом сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в кулуарах конгресса "Организация дорожного движения в РФ".

"Сейчас мы уже все участки федеральных дорог, где мы могли бы повысить скоростной режим, выявили. Думаю, что мы весной на ряде участков федеральной сети скоростной режим будем повышать", - сказал замминистра, отметив, что обсуждение вопроса продолжается.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ и ГИБДД обсуждают увеличение максимальной скорости на федеральных трассах со 110 до 130 км/ч.

По словам Алафинова, Минтранс предлагает повысить скоростной режим одновременно со снижением нештрафуемого лимита скорости с 20 до 10 км/ч. "Но мы будем исходить из тех реалий, которые будут весной складываться по этому решению, и будем предлагать соответствующее решение", - пояснил он.

Первый замминистра также отметил, что с точки зрения городской среды понижение скоростного порога увеличит безопасность. "Одно дело вы тормозите с 80 км/ч, другое - с 60 км/ч. Понятно, что города сейчас могут самостоятельно к этому прийти: поставить знак 40 км/ч везде и сказать, что у тебя 60 км/ч. Но тогда общественность начнет задавать вопросы градоначальнику. Будем этот вопрос обсуждать", - сказал он.

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