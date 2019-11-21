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Путин планирует участие в церемонии открытия трассы Москва - Петербург

Источник ТАСС сообщил, что открытие М11 состоится на следующей неделе
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, скорее всего, примет участие в церемонии открытия трассы Москва - Санкт-Петербург.

"Да, президент планирует принять участие в церемонии", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник, близкий к Министерству транспорта РФ, сообщил ТАСС, что открытие всей платной автомобильной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург состоится на следующей неделе. Ранее завершилось строительство последнего этапа М11 - участка между 646-м и 684-м км в Тосненском районе Ленинградской области и Санкт- Петербурге. Сейчас ведется подготовка к запуску движения, поясняли в госкомпании "Автодор", в управлении которой находится трасса.

Скоростная трасса М11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Строительство трассы началось в 2012 году.

В "Автодоре" отмечали, что стоимость проезда по всей М11 составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Путь от Москвы до Санкт - Петербурга по новой трассе займет не более пяти с половиной часов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий Сергеевич
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