Силуанов: льготы для нефтяников не должны стать лазейками для уклонения от налогов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Налоговые льготы для нефтяных компаний не должны становиться "лазейками" для ухода от налогов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии ФНС.

"Видим, что здесь есть различные лазейки, но те налоговые режимы, которые мы внедряли, договаривались, должны привести к повышению эффективности работы этих компаний, а не стать источником для уклонения от уплаты налогов. Поэтому хотел бы обратиться к вам [сотрудникам ФНС] с тем, чтобы эти изменения в налогообложении нефтяных компаний не стали источником для уклонения от налогообложения", - сказал Силуанов.

"У нас очень много льгот различных предусматривается. Мы видим даже, что нефтегазовые доходы в текущем году стали снижаться по сравнению с нашими плановыми назначениями", - отметил Силуанов.