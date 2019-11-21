Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления на 3,2% в предстоящий зимний период

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем выработки и потребление электроэнергии в отопительный сезон 2019-2020 годов, по оценкам Минэнерго, увеличится на 3,2%. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства.

"В предстоящий отопительный сезон прогнозируется увеличение потребления и выработки электроэнергии на 3,2%. Единая энергосистема России обеспечена необходимым резервом мощности в объеме 38 тыс. МВт, что составляет более 15% от установленной мощности электростанций", - сказал он.

В целом министр отметил, что отопительный сезон к настоящему времени уже начался во всех субъектах Российской Федерации. До его начала была масштабная работа по подготовке электроэнергетического комплекса, завершены ремонты оборудования, укомплектован штат персонала, сформированы запасы топлива на станциях.

"Особое внимание Минэнерго уделяет усилению системы надежности энергосистем в регионах с высокими рисками нарушения энергоснабжения", - сказал Новак.