Медведев заявил, что по программе материнского капитала выплачено 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сумма выплаченного материнского капитала за время действия этой программы составила 2,5 трлн рублей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства.

"Начиная с 2007 года, когда мы эту программу по сути запланировали, стали применять, в виде материнского капитала выплачена очень значительная сумма - 2,5 трлн рублей", - сказал он.

Медведев сообщил о намерении правительства расширить возможности использования материнского капитала. По его словам, если раньше можно было применять эти средства для строительства жилья на земле, отведенной под индивидуальное жилищное строительство, то теперь предполагается, что это можно будет делать и на садовых участках. Премьер напомнил, что в текущем году сумма материнского капитала при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тыс. рублей, а со следующего года она увеличится до 466,6 тыс. рублей. На эти цели в 2019 году было выделено 241 млрд рублей.

Говоря о других мерах социальной поддержки, Медведев рассказал о том, что правительство на заседании примет решение по распределению субсидий на создание около двух тысяч новых мест в детских садах и яслях для детей от двух месяцев до трех лет. "Всего к концу года таких мест станет более 92 тыс., средства из федерального бюджета, из резервов правительства перераспределим с учетом конкретных нужд регионов, с учетом их обращения", - сказал премьер-министр. Деньги получат Башкортостан, Хакасия, Ставропольский край, Белгородская, Воронежская, Челябинская области. Помимо этого правительство выделит деньги на создание новых мест в школах Новосибирской области, Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа.