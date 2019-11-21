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Россия и Малайзия рассчитывают на дальнейший рост товарооборота

За первые девять месяцев 2019 года товарооборот вырос на 10%, отметил глава российского МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем взаимного товарооборота между Россией и Малайзией имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой.

"Много внимания уделили торгово-экономическому сотрудничеству", - сообщил он. "Устойчивый рост товарооборота вселяет надежду на то, что эта тенденция будет продолжаться, - отметил глава МИД РФ. - За первые девять месяцев этого года товарооборот вырос еще на 10% и перевалил за $2,2 млрд, и, конечно, эта цифра до конца года будет существенно больше".

Министр обратил внимание на активную работу российских бизнесменов в Малайзии и малайзийских бизнесменов в России. "Совместные инвестиции реализуются, и уже открываются важные промышленные предприятия и в Малайзии, и в России, - продолжил он. - В частности, малайзийская компания совсем недавно открыла завод по переработке древесины в Хабаровском крае. Условились поддерживать прямые контакты между бизнесменами, тем более что у них есть для этого важные форматы - Российско-малайзийский деловой совет плюс Деловой совет Россия - АСЕАН, который тоже является площадкой для заключения взаимовыгодных договоренностей".

"Мы поддержали динамичное развитие связи в области науки и технологий, культуры, образования и туризма, приветствовали интерес Малайзии к русскому языку, получению образования в России, - добавил Лавров. - Более 1,2 тыс. малайзийских студентов сейчас обучаются в нашей стране, и мы договорились решать все вопросы, которые возникают в том, что касается пожеланий об организации производственной практики для этих студентов".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМалайзияРоссия
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