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Шести инвестпроектам в Татарстане окажут поддержку в 1 млрд рублей

Это позволит создать в республике более 300 дополнительных рабочих мест

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) планирует оказать финансовую поддержку в размере более 1 млрд рублей шести инвестиционным проектам в Татарстане. Об этом в четверг во время стратегической сессии в регионе сообщил глава корпорации Александр Браверман.

"Сегодня рассмотрены проекты на сумму 2,4 млрд рублей, и поддержка Корпорации МСП в рамках национальной гарантийной системы для них, как предполагается, составит более 1 млрд рублей. Это позволит создать в республике 333 дополнительных рабочих места", - сказал он.

Браверман уточнил, что проекты касаются диверсификации производств и изготовления высокотехнологичной продукции. В частности, региональную лизинговую компанию Татарстана представили двумя проектами в сфере машиностроения, которые "создают высокую добавленную стоимость и рабочие места".

В пресс-службе Корпорации МСП уточнили ТАСС, что региональная компания "Микрофибра" планирует построить завод. Модернизацию производства и запуск новой продукции предполагают провести сельскохозяйственный кооператив "Татарстан", Агрызский мясокомбинат, торговый дом "Ферекс", компании "ЛРМ Пласт" и "Волга".

Браверман также отметил, что в рамках национальной гарантийной системы малым и средним компаниям Татарстана на данный момент удалось "привлечь более 41,1 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных".

Также в ходе стратегической сессии в Татарстане представители Корпорации МСП обсудили участие малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков. На сегодняшний день около 4,9 тысяч субъектов МСП, зарегистрированных в республике, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму более 200 млрд рублей.

Теги
РоссияТатарстан
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