Квартиру в доме с лестницей художника Бенуа продают в Петербурге за 680 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Квартиру в особняке Кушелева-Безбородко XVIII века в Петербурге выставили на продажу за 680 млн рублей. На данный момент она стала самой дорогой на рынке вторичной недвижимости города. Об этом сообщила пресс-служба портала недвижимости ЦИАН.

"За 680 млн рублей состоятельный покупатель сможет стать обладателем уникальной двухуровневой квартиры, этажи которой соединяет восстановленная мраморная лестница авторства художника А. Н. Бенуа. Лот оформлен в стиле дворцовой классики, его площадь составляет 493 кв. м", - отмечается в сообщении.

По информации ЦИАН, объект возглавил ТОП-10 самых дорогих квартир в Петербурге (на рынке вторичной недвижимости с отделкой). Квартира расположена в доме по адресу набережная Кутузова, 24. Он известен с XVIII в. Среди его владельцев - барон Меллер-Закомельский, графы Кушелевы-Безбородко. В 2000-х годах дом отреставрировали.

Второе место в рейтинге заняла квартира площадью 351 кв. м на Дворцовой набережной. Она оценивается в 500 млн рублей и располагается в особняке князя Гагарина, построенном в 1860 году. На третьем месте - квартира за 380 млн рублей в историческом доме 1880 года постройки на Адмиралтейской набережной (площадь 296,5 кв. м).