ЦБ уличил "Борса Трейд" в брокерской деятельности без лицензии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Банк России уличил ООО "Борса Трейд" в осуществлении брокерской деятельности без соответствующей лицензии. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, компания привлекала людей в интернете для проведения сделок на биржевых площадках, в том числе на Мосбирже, через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сделки совершались от имени "Борса Трейд". Компания получала прибыль в виде комиссии от удачных сделок и не несла никаких потерь в случае неудачных, так как клиенты действовали за свой счет.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18 июля 2019 года компания по заявлению ЦБ была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф в размере 40-50 тыс. рублей.

Регулятор также направил в адрес "Борса Трейд" извещение о необходимости получения лицензии на осуществление брокерской деятельности.