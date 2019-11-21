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Reuters: "Яндекс.Такси" выбрал пул из трех банков для проведения IPO

Агентство также сообщает, что IPO может состояться в первой половине 2020 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" - совместное предприятие "Яндекса" и Uber - выбрало три банка для подготовки к IPO - Morgan Stanley, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал". Об этом со ссылкой на источники в банковских кругах пишет агентство Reuters.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что "Яндекс.Такси" обсуждает с Goldman Sachs и Morgan Stanley организацию IPO на двух площадках - в России и США. По информации агентства, "Яндекс.Такси" рассматривает широкий диапазон потенциальных оценок бизнеса - от $5 млрд до $8 млрд в зависимости от итогового состава бизнеса, который будет выведен на биржу, и спроса инвесторов.

Reuters отмечает, что IPO может состояться в первой половине 2020 года, размещение бумаг с высокой степенью вероятности пройдет в США, также возможен двойной листинг, включая Московскую биржу. Организаторами IPO при этом, помимо Morgan Stanley и Goldman Sachs, выступит "ВТБ Капитал".

В "Яндекс.Такси" отказались комментировать ТАСС эту информацию.

Как ранее сообщал ТАСС источник на рынке, "Яндекс.Такси" в последнее время активно нанимает топ-менеджеров в преддверии планируемого IPO совместной компании "Яндекс.Такси" и Uber. О том, что такое IPO может состояться в ближайшие пару лет, неоднократно говорил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

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