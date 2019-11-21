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В Карелии построят цеха глубокой переработки древесины

В строительство вложат 265 миллионов рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. /ТАСС/. Два новых цеха для глубокой переработки древесины построят в Карелии  в начале 2020 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство ведет "Кондопожский лесопильно-экспортный завод - Астар". Цеха будут располагаться на территории опережающего развития (ТОР). 

Проект реализуют при поддержке Фонда развития моногородов России и госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии.

"В соответствии с бизнес-планом на территории действующего лесопильного завода реализуется проект по строительству двух новых цехов для производства клееного щита, оконного бруса и строганных профильных изделий. Строительство начнется в первом квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Проект направлен на модернизацию предприятия. Оно предлагает евровагонку и обработанную доску покупателям из Англии, Польши, Финляндии, Китая, Египта, Израиля, ОАЭ. После запуска новых цехов завод сможет производить изделия из переработанной древесины. Затем инвестор намерен запустить цех по работе с отходами производства и заняться изготовлением топливных брикетов.

"Объем инвестиций составит 265 миллионов рублей. Раньше на производстве работали в одну смену, сегодня - в две, благодаря чему на заводе появилось около 30 новых рабочих мест; сегодня на производстве работают уже более 80 человек, за счет открытия новых производств эта цифра вырастет почти в два раза", - отметил директор предприятия Всеволод Копычев.

Как резидент ТОР, предприятие воспользовалось мерами господдержки. По словам министра экономического развития Карелии Павла Буренкова, за счет бюджета республики создали проектно-сметная документация на новые цеха. Сейчас она проходит госэкпертизу. Также к промплощадке проведут новую ЛЭП.

Кондопога - моногород, в котором проживает 31 тыс. человек, расположен в 47 км от Петрозаводска, градообразующим является целлюлозно-бумажный комбинат, который признан банкротом. Кондопога относится к категории монопоселений с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Теги
РоссияКарелия
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