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"Известия": доля открытых "облачных" данных россиян за полгода выросла в Рунете вдвое

По данным издания, банковских утечек практически нет, поскольку банки работают под строгим контролем ЦБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Доля открытых персональных данных россиян, попавших в Рунет из-за "облачных" технологий, выросла вдвое - с 10% до 19,5% в ноябре по сравнению с апрелем. Об этом пишет в пятницу газета "Известия", ссылаясь на данные исследования компании по кибербезопасности Device Lock.

По данным исследования, в основном в облачных сервисах содержатся сведения из микрофинансовых организаций и операторов фискальных данных. Газета пишет, что в сети в том числе оказались данные ОФД "Дримкас" (14 млн записей), содержащие адреса магазинов с названиями и содержимое чеков, микрофинансовой компании "ГринМани" (более 1 млн записей). Еще один крупный доступный сервер, упомянутый в исследовании, располагался в "облаке" с названием Amazon Web Services и содержал 20 млн записей о россиянах. При этом отмечается, что банковских утечек практически нет, поскольку банки работают под строгим контролем ЦБ, и информация может оказаться в открытом доступе только через инсайдеров.

"Иногда в открытых базах помимо персональных присутствуют и платежные сведения: номера карт или счетов, информация о денежных перечислениях или покупках - она может быть использована злоумышленниками для проведения поддельных трансакций", - рассказал газете технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Всего, по данным исследования, в открытом доступе за последние полгода оказалось более 200 "облачных" серверов с личными данными россиян, которые не требуют авторизованного доступа. DeviceLock обследовала 1150 серверов, и 60% из них можно было открыть без логина и пароля.

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