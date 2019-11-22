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Минпромторг предлагает регистрировать новые лекарства по единым правилам ЕАЭС с 2021 года

При этом национальное законодательство стран, входящих в союз, применяться не будет

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает с 1 января 2021 года регистрировать новые лекарственные препараты для медицинского применения только в рамках правил Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба министерства. При этом национальное законодательство стран, входящих в ЕАЭС, применяться не будет, соответствующий законопроект разработал Минпромторг с участием Минсельхоза.

Регистрацию лекарственных препаратов для ветеринарного применения до 2024 года предлагается продолжить в рамках национального законодательства.

"Важно, что мы предлагаем терминологически разделить понятие "лекарственные средства" на собственно "лекарства для медицинского применения" и "ветеринарные лекарственные средства". Это даст возможность гармонизировать положения законодательства РФ в сфере обращения медсредств с соответствующими требованиями Евразийского экономического союза. В российское законодательство при этом будут внесены минимальные изменения", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как отметили в министерстве, законопроект также направлен на урегулирование вопросов инспектирования производителей лекарственных средств: теперь производители будут получать сертификат соответствия требованиям надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.

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