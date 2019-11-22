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Санация на финансовом рынке

Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации "ВЕСТ"

Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации "ВЕСТ" - приказ.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынке
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