В Китае заявили, что хотят заключить первый этап торговой сделки с США на основе равенства

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай хочет работать над первым этапом соглашения о торговле в США, основываясь на взаимном уважении и равенстве сторон. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы хотим работать над первым этапом торговой сделки [с США] на принципах взаимного уважения и равенства", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Reuters со ссылкой на представителей пула.

Председатель республики подчеркнул, что Китай не инициировал торговую войну с США, но не боится ее и при необходимости готов принять контрмеры в отношении Вашингтона.

В пятницу Си Цзиньпин встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Доме народных собраний Пекине. Как передает Reuters со ссылкой на представителей пула, после встречи глава КНР ответил на вопросы участников Форума инновационной экономики (New Economy Forum), который 21-22 ноября проходит в Пекине по инициативе бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга.