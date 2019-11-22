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Торговая война
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В Китае заявили, что хотят заключить первый этап торговой сделки с США на основе равенства

Председатель КНР Си Цзиньпин при этом заметил, что не республика первой начала торговую войну между странами

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай хочет работать над первым этапом соглашения о торговле в США, основываясь на взаимном уважении и равенстве сторон. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы хотим работать над первым этапом торговой сделки [с США] на принципах взаимного уважения и равенства", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Reuters со ссылкой на представителей пула.

Председатель республики подчеркнул, что Китай не инициировал торговую войну с США, но не боится ее и при необходимости готов принять контрмеры в отношении Вашингтона.

В пятницу Си Цзиньпин встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Доме народных собраний Пекине. Как передает Reuters со ссылкой на представителей пула, после встречи глава КНР ответил на вопросы участников Форума инновационной экономики (New Economy Forum), который 21-22 ноября проходит в Пекине по инициативе бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга.

Теги
СШАКитайТорговая война
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