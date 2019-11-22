В кабмине определят порядок компенсации при использовании изобретений без разрешения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект, согласно которому использовать изобретения и полезные модели без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности можно только в экстренных случаях, порядок компенсации будет определять кабмин. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно действующим нормам Гражданского кодекса, правительство "имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".

Законопроектом предлагается уточнить, что такое право возникает "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан". "Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются правительством Российской Федерации", - говорится в тексте.

Как утверждают разработчики в пояснительных материалах, предложенные изменения "создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения".