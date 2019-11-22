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АФК "Система" и РКИФ продадут 23,7% акций "Детского мира" за 15,9 млрд рублей в ходе SPO

Всего будет размещено 175 млн акций по цене 91 рубль за штуку

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) "Детского мира" разместят 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку. По результатам SPO акционеры выручат примерно 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении "Системы".

Таким образом, по итогам SPO доля АФК "Система" в "Детском мире" составит 33,4%, РКИФ - 9%, доля акций в свободном обращении составит 57,6%. При этом из вырученных в результате сделки 15,9 млрд рублей "Система" получит порядка 12,5 млрд рублей.

Сейчас АФК "Система" принадлежит 52,1% в "Детском мире". "Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед" (оба - РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

Глобальными организаторами SPO выступили Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ", UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Интерес к SPO и цели сделки

"Запуская сделку по предложению акций "Детского мира", мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты: благодаря сильным операционным и финансовым показателям компании сделка вызвала большой интерес различных категорий инвесторов в России и в мире. АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира", тем самым подтверждая свою поддержку его стратегии и управленческой команде", - сказал президент АФК "Система" Андрей Дубовсков, слова которого приводятся в сообщении корпорации.

По словам генерального директора РФПИ и генерального содиректора РКИФ Кирилла Дмитриева, предложение оказалось успешным для фондов и сыграло важную роль в повышении ликвидности акций компании. "РКИФ остается существенным миноритарным акционером "Детского мира", так как мы верим в успех компании и ее дальнейший рост", - цитирует его слова пресс-служба корпорации.

"Детский мир" имеет все возможности для успешного развития и будет продолжать расширяться, и мы надеемся, что присутствие РКИФ в составе акционеров и участие в управлении компанией будут способствовать дальнейшему росту и повышению ее эффективности", - заявил со своей стороны генеральный содиректор РКИФ Ху Бин.

Как сообщил ТАСС официальный представитель АФК "Система", в компании наблюдают высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов к SPO "Детского мира". "Большинство покупателей - это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США", - добавил он.

Вырученные от SPO средства в АФК "Система" намерены использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Так, по итогам второго квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК "Система" составили почти 218 млрд руб. Стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения этого показателя не раскрываются.

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