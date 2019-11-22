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Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

Речь идет о второй декаде ноября, в первой декаде месяца ставка находилась на уровне 6,17%
Здание Центробанка РФ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде ноября 2019 года опустилась до 6,03%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в первой декаде ноября ставка находилась на уровне 6,17%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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