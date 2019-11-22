Трубоукладчик "Северного потока - 2" прибыл к берегам Норвегии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, участвующее в строительстве газопровода "Северный поток - 2", прибыло к берегам Норвегии. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

На прошлой неделе судно начало свой путь из окрестностей острова Тенерифе и отправилось в сторону Северного моря. В настоящее время Pioneering Spirit стоит в порту неподалеку от норвежского города Кристиансанн.

Компания-оператор проекта долго время не могла получить разрешение властей Дании на работу в своих территориальных водах, что тормозило строительство газопровода. Разрешение от Датского энергетического агентства было получено 30 октября. Регулятор предоставил Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку "Северного потока - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания тогда заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Во вторник "Газпром" сообщил, что завершил сварочные работы на линейной части газопровода на российской территории, готовит к пусконаладке его отправную компрессорную станцию.