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Оператор "Северного потока - 2" намерен построить газопровод как можно быстрее

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что газопровод заработает в середине 2020 года

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток - 2", делает все возможное для скорейшего завершения строительства. Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель компании Йенс Мюллер.

В ответ на просьбу ТАСС прояснить ситуацию со сроками сооружения газопровода он отметил: "Мы прилагаем все силы для завершения этого проекта в самые короткие возможные сроки".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил в четверг журналистам, что газопровод "Северный поток - 2" заработает в середине 2020 года. При этом он не уточнил, в каком месяце это может произойти.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал журналистам, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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