Оператор "Северного потока - 2" прокомментировал намерение Киева оспорить разрешение Дании

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Разрешение властей Дании на строительство газопровода "Северный поток - 2" основано на тщательном анализе воздействия на окружающую среду. Об этом напомнили в пятницу в компании Nord Stream 2 AG, комментируя, по просьбе ТАСС, высказанное на Украине намерение направить в суд апелляцию по поводу этого разрешения по экологическим мотивам.

"Мы не спекулируем по поводу потенциальных апелляций, - заявил Йенс Мюллер, официальный представитель Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта газопровода. Он подчеркнул, вместе с тем, что "решение Датского энергетического агентства предоставить разрешение на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также на заявлениях экспертных властей Дании и широких консультациях как на национальном, так и международном уровне".

Согласно сообщениям СМИ, министр энергетики Украины Алексей Оржель ранее заявил в интервью украинскому "24 каналу", что изучается возможность подать апелляцию на решение Дании и при этом может быть использован экологический аспект.

Датское энергетическое агентство 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.