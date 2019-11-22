{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оператор "Северного потока - 2" прокомментировал намерение Киева оспорить разрешение Дании

В Nord Stream 2 AG напомнили, что газопровод прошел тщательную экспертизу по экологии
Описание
© Nord Stream 2/Wolfram Scheible

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Разрешение властей Дании на строительство газопровода "Северный поток - 2" основано на тщательном анализе воздействия на окружающую среду. Об этом напомнили в пятницу в компании Nord Stream 2 AG, комментируя, по просьбе ТАСС, высказанное на Украине намерение направить в суд апелляцию по поводу этого разрешения по экологическим мотивам.

На эту тему
Два года спустя. Дания одобрила строительство "Северного потока - 2"

"Мы не спекулируем по поводу потенциальных апелляций, - заявил Йенс Мюллер, официальный представитель Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта газопровода. Он подчеркнул, вместе с тем, что "решение Датского энергетического агентства предоставить разрешение на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также на заявлениях экспертных властей Дании и широких консультациях как на национальном, так и международном уровне".

Согласно сообщениям СМИ, министр энергетики Украины Алексей Оржель ранее заявил в интервью украинскому "24 каналу", что изучается возможность подать апелляцию на решение Дании и при этом может быть использован экологический аспект.

Датское энергетическое агентство 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

 

Теги
РоссияШвейцария
Реклама на ТАСС
Минсельхоз планирует направить в Китай трех представителей
Еще в 49 стран ведомство планирует направить по одному представителю для продвижения сельхозпродукции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС