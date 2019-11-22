Курс биткойна снизился до уровня июня 2019 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки снизился на 9,02% - до $7152,68 на единицу криптовалюты по состоянию на 14:23 мск. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $128,37 млрд.

Таким образом цена криптовалюты опустилась до уровня июня 2019 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".