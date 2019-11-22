Доля "плохих" заемщиков в III квартале снизилась до 15%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Доля заемщиков, просрочивших платежи по займам более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев, в III квартале снизилась до 14,96% против 15,22% во II квартале 2019 года. Об этом говорится в исследовании кредитного "здоровья" заемщиков, которое подготовили Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и компания FICO.

"Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) незначительно улучшился, но фактически остался без изменений - 92 пункта (округленно), во II квартале 2019 г. он составлял также 92 пункта. При этом показатель индекса в III квартале 2019 г. соответствует снижению доли "плохих" заемщиков в стране с 15,22% до 14,96%", - говорится в исследовании.

В НБКИ отметили, что тенденция "ухудшения" кредитного здоровья россиян, наметившаяся в 2018 году, в этом году сменилась стабилизацией. Снижение доли "плохих" заемщиков до 14,96% свидетельствует о том, что банки продолжают контролировать ситуацию с кредитными рисками заемщиков, отметили в бюро кредитных историй.

В аналитическом материале ЦБ на основе данных бюро кредитных историй отмечалось, что количество заемщиков в РФ, имеющих задолженность более 10 тыс. рублей хотя бы по одному кредиту, составило на 1 сентября 39,5 млн человек. Совокупный объем задолженности на 1 сентября составил 19 трлн рублей.