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Международный терминал в аэропорту Махачкалы планируют сдать летом 2020 года

Он будет оборудовано телетрапами и станет удобным, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Терминал международных авиалиний махачкалинского аэропорта, строительство которого идет с 2016 года, планируется сдать к началу июля следующего года. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Дагестана по итогам осмотра объекта первым замминистра транспорта РФ Иннокентием Алафиновым и делегацией правительства республики во главе с премьер-министром региона Артемом Здуновым.

"В сопровождении гендиректора аэропорта Арсена Пирмагомедова делегация осмотрела ход строительства здания нового международного терминала с пропускной способностью 190 пассажиров в час. Планируется, что с его открытием пропускная способность воздушной гавани вырастет почти вдвое. <…> Планируется, что терминал будет сдан к 1 июля [2020 года], до начала хадж-кампании, что обеспечит паломников комфортными условиями", - говорится в сообщении.

По словам Пирмагомедова, строительство терминала "практически завершено". "В здании сейчас идут внутренние работы. Завершение всех мероприятий запланировано к концу второго квартала, после чего объект будет введен в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта.

Отмечается, что проект международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью более 1 млрд рублей впервые был презентован в 2014 году, строительство началось в 2016 году. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м. Он будет оборудовано телетрапами и станет удобным, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями.

"Ознакомившись с проводимыми работами, Иннокентий Алафинов положительно оценил темпы строительства аэропорта. <…> Со своей стороны Иннокентий Алафинов констатировал, что год назад ситуация была совершенно другой, добавив при этом, что все работы идут в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ. В 2018 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше запланированного. Это также почти на 200 тыс. человек превысило показатели 2017 года.

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