{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экспорт сельскохозяйственной продукции Ставрополья в Азербайджан вырос на 66%

По итогам 2019 года товарооборот может достигнуть $3 млрд

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в Азербайджан в 2019 году составил 66%, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Министерства сельского хозяйства.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью порталу "Москва - Баку" отмечал, что Россия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для расширения взаимных поставок продукции. По данным правительства Азербайджана, в прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил $2,5 млрд. Согласно прогнозам азербайджанской стороны, по итогам 2019 года товарооборот может достигнуть $3 млрд.

"Край - лидер среди регионов страны по внешнеэкономическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере АПК. В текущем году экспорт составил $113,1 млн или 545 тыс. т, что на 69% и 66% больше соответственно, чем за прошлый год. Доля Ставропольского края в общероссийском экспорте в Азербайджан составляет более 20%", - говорится в сообщении.

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников в пятницу принимает участие в Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, который открылся в Москве. "Агропромышленный комплекс Ставрополья наращивает объем экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Азербайджан рассматривается как "окно" на Ближний Восток и в страны Персидского Залива по такой сельскохозяйственной продукции как зерно, кукуруза, ячмень, мясо птицы и баранины", - приводят в сообщении слова министра.

По данным министерства, российско-азербайджанская компания "АгроФинансЮг" реализуется на Ставрополье три проекта по созданию тепличных комплексов. Суммарный объем инвестиций по данным проектам превышает $7,8 млрд.

Теги
АзербайджанРоссияСеверный КавказОрешкин, Максим СтаниславовичСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Помощник Меня по СМИ заявила, что не располагает сведениями о его возможной отставке
По словам Любови Зубовой, аудитор работает в своем обычном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС