Экспорт сельскохозяйственной продукции Ставрополья в Азербайджан вырос на 66%

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края в Азербайджан в 2019 году составил 66%, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Министерства сельского хозяйства.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью порталу "Москва - Баку" отмечал, что Россия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для расширения взаимных поставок продукции. По данным правительства Азербайджана, в прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил $2,5 млрд. Согласно прогнозам азербайджанской стороны, по итогам 2019 года товарооборот может достигнуть $3 млрд.

"Край - лидер среди регионов страны по внешнеэкономическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере АПК. В текущем году экспорт составил $113,1 млн или 545 тыс. т, что на 69% и 66% больше соответственно, чем за прошлый год. Доля Ставропольского края в общероссийском экспорте в Азербайджан составляет более 20%", - говорится в сообщении.

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников в пятницу принимает участие в Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, который открылся в Москве. "Агропромышленный комплекс Ставрополья наращивает объем экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. Азербайджан рассматривается как "окно" на Ближний Восток и в страны Персидского Залива по такой сельскохозяйственной продукции как зерно, кукуруза, ячмень, мясо птицы и баранины", - приводят в сообщении слова министра.

По данным министерства, российско-азербайджанская компания "АгроФинансЮг" реализуется на Ставрополье три проекта по созданию тепличных комплексов. Суммарный объем инвестиций по данным проектам превышает $7,8 млрд.