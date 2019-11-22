"Сколково" планирует развивать партнерство с российскими технопарками

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" будет активно развивать партнерские отношения с технопарками в регионах РФ, чтобы помочь стартапам на местах. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-президент фонда "Сколково" по международному и региональному развитию Юрий Сапрыкин на ежегодной технологической конференции Slush в столице Финляндии.

"В этом году были приняты изменения в закон о "Сколково". Теперь это не только проект, который оперирует конкретной территорией, он носит характер экстерриториального. И наша задача - сделать так, чтобы в любом уголке страны, где есть технологическая компания, она имела бы возможность получить весь тот набор льгот, сервисов и поддержки, который фонд "Сколково" сформировл за почти 10 лет своего существования. Конечно, это сложно сделать в каждом регионе напрямую, поэтому мы пошли по пути формирования партнерской сети с технопарками, которые уже существуют, - сказал он. - Мы называем это моделью франшизы, когда они, по сути, руководствуясь нашей методологией подхода к работе с компаниями, в том числе помогают получать и наши сервисы".

По его словам, этот год был тестовым. "Мы ждали изменения закона и в это время активно работали с десятью регионами. Задача на следующий год - 12-15 регионов. Это достаточно амбициозная задача, и она заключается не только в том, чтобы сформировать партнерскую сеть, но и в том, чтобы помочь как можно большему числу технологических компаний активно развиваться в своем регионе, не уезжая из него", - подчеркнул Сапрыкин.

Он отметил, что в "Сколково" сегодня чуть более 2 тыс. стартапов, а в стране, по оценкам фонда, таких компаний 15-20 тыс. "И даже если мы рядом построим еще одно "Сколково", то все равно не сможем разместить у себя всех. Кроме того, некоторые компании невозможно перевезти в другой регион из-за специфики их работы - например, те, которые занимаются аквакультурой на Дальнем Востоке. Поэтому наша задача - сделать так, чтобы наши услуги пришли к ним", - заключил он.