{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Сколково" планирует развивать партнерство с российскими технопарками

Таким образом фонд планирует поддерживать стартапы в регионах

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" будет активно развивать партнерские отношения с технопарками в регионах РФ, чтобы помочь стартапам на местах. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-президент фонда "Сколково" по международному и региональному развитию Юрий Сапрыкин на ежегодной технологической конференции Slush в столице Финляндии.

"В этом году были приняты изменения в закон о "Сколково". Теперь это не только проект, который оперирует конкретной территорией, он носит характер экстерриториального. И наша задача - сделать так, чтобы в любом уголке страны, где есть технологическая компания, она имела бы возможность получить весь тот набор льгот, сервисов и поддержки, который фонд "Сколково" сформировл за почти 10 лет своего существования. Конечно, это сложно сделать в каждом регионе напрямую, поэтому мы пошли по пути формирования партнерской сети с технопарками, которые уже существуют, - сказал он. - Мы называем это моделью франшизы, когда они, по сути, руководствуясь нашей методологией подхода к работе с компаниями, в том числе помогают получать и наши сервисы".

По его словам, этот год был тестовым. "Мы ждали изменения закона и в это время активно работали с десятью регионами. Задача на следующий год - 12-15 регионов. Это достаточно амбициозная задача, и она заключается не только в том, чтобы сформировать партнерскую сеть, но и в том, чтобы помочь как можно большему числу технологических компаний активно развиваться в своем регионе, не уезжая из него", - подчеркнул Сапрыкин.

Он отметил, что в "Сколково" сегодня чуть более 2 тыс. стартапов, а в стране, по оценкам фонда, таких компаний 15-20 тыс. "И даже если мы рядом построим еще одно "Сколково", то все равно не сможем разместить у себя всех. Кроме того, некоторые компании невозможно перевезти в другой регион из-за специфики их работы - например, те, которые занимаются аквакультурой на Дальнем Востоке. Поэтому наша задача - сделать так, чтобы наши услуги пришли к ним", - заключил он.

Реклама на ТАСС
Мантуров сообщил о создании Арктического центра судостроения и ремонта в ОСК
По словам главы Минпромторга, создание центра на базе трех предприятий позволит, в частности, консолидировать ресурсы и оптимизировать издержки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС