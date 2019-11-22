ГАП "Ресурс" намерена экспортировать 120 тыс. т сельхозпродукции Ставрополья к 2021 году

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Группа агропредприятий "Ресурс" планирует нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции, выпускаемой на Ставрополье, до 120 тысяч т к 2021 году. В 2018 году объем поставок за рубеж составил 75 тысяч т , сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"По итогам 2018 года объем поставок продукции ГАП "Ресурс" за рубеж составил порядка 75 тыс. т. В планах компании нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции, выпускаемой только на Ставрополье, до 120 тыс. т", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что таких показателей компания планирует добиться к 2021 году. Объемы выпускаемой компанией продукции на данный момент в пресс-службе затруднились назвать.

"Планируем начать работу для этого в будущем году. Будем развивать не только производство мяса птицы, но и новые направления - по производству растительных масел", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова.

Отмечается, что в период с 2014 года до настоящего времени ГАП "Ресурс" инвестировала в строительство и реконструкцию производственных объектов в Ставропольском крае 19,3 млрд рублей.