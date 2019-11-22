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Европейские банки предоставят Украине €900 млн на строительство дорог

Средства предусмотрены для строительства и реконструкции 340 км дорог, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины заключило финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на общую сумму €900 млн, которые должны пойти на строительство и реконструкцию дорог. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Подписал сегодня финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и меморандум о взаимопонимании между правительством [Украины] и ЕБРР о совместной реализации проекта. Два документа на сумму €450 млн, в целом - €900 млн", - написал он в Telegram-канале по итогам визита в Лондон.

Гончарук уточнил, что средства предусмотрены для строительства и реконструкции 340 км украинских дорог. "На реконструкцию трассы Киев - Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительство северного участка объездной дороги вокруг Львова", - уточнил он. По словам председателя правительства, "уже через три года трасса Киев - Одесса станет первым автобаном европейского уровня на всей протяженности".

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 17 октября сообщала, что ЕБРР за 10 месяцев текущего года инвестировал в украинскую экономику рекордную сумму - более €1 млрд.

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Украина
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