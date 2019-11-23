Эксперты подсчитали объем просроченных долгов по потребительским кредитам

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем просроченных потребительских кредитов (свыше 90 дней) россиян в III квартале 2019 года составил 498 млрд рублей, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. Их количество также сократилось - на 12%, до 4,5 млн займов, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Снижение показателя происходит за счет двух основных факторов: темп роста выдачи кредитов опережает темп роста просроченной задолженности, что формально приводит к улучшению качества портфелей, и списание или продажа проблемных долгов внешним коллекторским агентствам", - пояснил генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Активная работа с коллекторами может свидетельствовать об улучшении эффективности управления рисками розничных портфелей, что немаловажно в условиях активно растущей долговой нагрузки населения, считает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

К причинам сокращения просроченной задолженности младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Балясова добавляет реструктуризацию задолженности с увеличением срока ссуды, а также рефинансирование еще непросроченных долгов в других кредитных организациях.

Из-за смягчения денежно-кредитной политики ЦБ ставки по кредитам в банках снижались, и клиенты рефинансировали кредиты, что привело к выходу "плохих" кредитов на исторически минимальный уровень, отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Структура просрочки и прогноз на будущее

Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Дмитрий Теплицкий отмечает, что объем неработающих потребительских ссуд и их доля в портфеле снижается на протяжении последних трех лет, показатель достиг своего исторического минимума за последние пять лет. "Пока ситуация находится под контролем, как в части количества открытых кредитов на заемщика и долговой нагрузки клиентов, так и с точки зрения динамики доли тех, кто испытывает трудности с выплатами", - уверен Теплицкий.

Что касается структуры просроченной задолженности, то, по словам заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, сокращение в основном наблюдается по безнадежным ссудам с просрочкой более 360 дней, так как банки списывают ее с баланса или продают.

Портфели займов, просроченных на 90-360 дней, наоборот, имеют тенденцию к росту. В перспективе этот рост уравновесит эффект от сокращения объема ссуд с более длительной просрочкой, считает Полухин.

По его словам, АКРА ожидает умеренного роста просроченной задолженности физических лиц, учитывая, что качество розничных портфелей банков пока достаточно высокое.