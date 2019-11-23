Первым заместителем гендиректора РЖД станет глава "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первым заместителем генерального директора "Российских железных дорог", который придет на смену Александру Мишарину, станет глава дочерней компании холдинга - "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в кулуарах съезда "Единой России".

"Павлов Сергей Алексеевич", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто займет место его первого заместителя.

Белозеров добавил, что совет директоров холдинга уже одобрил кандидатуру Павлова.

Ранее должность первого заместителя главы РЖД занимал Мишарин, в середине ноября он вышел на пенсию. Он курировал международное направление деятельности РЖД. "РЖД Интернешнл", в свою очередь, ведет строительство инфраструктуры за рубежом - в том числе в Сербии и на Кубе, а также реализует другие проекты в таких странах как Индия и Иран.