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XIX съезд "Единой России"

Первым заместителем гендиректора РЖД станет глава "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что совет директоров холдинга уже одобрил кандидатуру Павлова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первым заместителем генерального директора "Российских железных дорог", который придет на смену Александру Мишарину, станет глава дочерней компании холдинга - "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в кулуарах съезда "Единой России".

"Павлов Сергей Алексеевич", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто займет место его первого заместителя.

Белозеров добавил, что совет директоров холдинга уже одобрил кандидатуру Павлова.

Ранее должность первого заместителя главы РЖД занимал Мишарин, в середине ноября он вышел на пенсию. Он курировал международное направление деятельности РЖД. "РЖД Интернешнл", в свою очередь, ведет строительство инфраструктуры за рубежом - в том числе в Сербии и на Кубе, а также реализует другие проекты в таких странах как Индия и Иран.

Теги
РоссияБелозеров, Олег ВалентиновичXIX съезд "Единой России"
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