МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает ввести карантинные сертификаты при перевозке зерна по России. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Карантинный сертификат оформляется на каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинных фитосанитарных зон, установленных в связи с выявлением карантинного объекта, заражение и (или) засорение которым характерно для вывозимой подкарантинной продукции, а также на каждую партию зерна, в том числе семян, и продуктов его переработки при перемещении по территории Российской Федерации", - отмечается в документе.

Согласно действующему законодательству, карантинные сертификаты оформляются каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинных фитосанитарных зон, установленных в связи с выявлением вредителей и сорных растений.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, сейчас в России отсутствует единая система, позволяющая отслеживать балансы входящей и исходящей продукции любого хранителя и элеватора, а также балансы полученного сырья и изготовленных из него продуктов на перерабатывающих предприятиях. "Введение оформления карантинных сертификатов при перемещении зерна и продуктов его переработки по всей территории Российской Федерации позволит обеспечить полную прослеживаемость поступающей отечественному и зарубежному потребителю продукции подтвержденного качества", - говорится в документе. По мнению его авторов, формирование механизма такого регулирования не создаст существенной дополнительной нагрузки на бизнес, так как такие сертификаты уже оформляются.

Кроме этого, оформление карантинных сертификатов при перемещении по территории России без вывоза из карантинных фитосанитарных зон потребует экспертное заключение о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, полученное бесплатно при проведении обследования с отбором проб и их лабораторного анализа для проверки для проверки продукции на заражении ее карантинными объектами. "Существующие механизмы прослеживаемости зерна влекут за собой уменьшение экспорта за счет снижения репутации отечественного зерна", - говорится в документе. В связи с этим предлагаемое регулирование направлено на снижение нелегального вывоза зерна в условиях отсутствия полноценной системы прослеживаемости зерна, что позволяет недобросовестным участникам рынка реализовывать зерно, используя нелегальные схемы. По оценке Минсельхоза, дополнительные трудозатраты бизнеса на оформление карантинных сертификатов при перемещении по территории России без вывоза из карантинных фитосанитарных зон составят порядка 20 человекочасов в год на одну организацию.