Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Иран обратился к РФ с просьбой предоставить кредит на $2 млрд для реализации ряда проектов по строительству электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в субботу.

"Они действительно обратились по ряду проектов с просьбой предоставить межправительственные кредиты. Минфин рассматривает этот вопрос. Там есть строительство электростанций, гидроэлектростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена. Примерно $2 млрд [запрошенный объем нового кредита]", - сказал Новак.

По его словам, с учетом ранее принятых решений по предоставлению кредитов Ирану их общая сумма может составить около $5 млрд. "Они просят до $5 млрд довести общий [объем прежоставляемых кредитов]", - сказал Новак.

Ранее Меджлис (однопалатный парламент) Ирана дал разрешение правительству страны взять у России кредит в размере $5 млрд.

До этого министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами говорил о возможности предоставления Тегерану кредитной линии на сумму в €3 млрд на строительство транспортного коридора "Север - Юг".